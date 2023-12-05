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Nwakaeme Süper Lig'e geri geliyor! Trabzonspor imzayı attırıyor...

Trabzonspor'da lig ve Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Nwakaeme, 2022 Ağustos'ta Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha ile anlaşmaya varmıştı. Burada mutsuz olduğu iddia edilen Nwakaeme'nin yeniden Süper Lig'e döneceği belirtildi. Nijeryalı yıldız, ayrılık için fesih görüşmeleri başladı. Flaş transfer detayları belli oldu...

Ekleme: 5.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 5.12.2023 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yakalanan seri sona erdi.

SERİ SONA ERDİ

5 haftada yenilgi yüzü görmeyen Avcı'nın başında bulunduğu bordo mavililer, sahasındaki puan kaybıyla bu seriyi de sona erdirmiş oldu.

ÇIRAK USTAYI 2'NCİ KEZ GEÇTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Başakşehir'de teknik direktörlük yaptığı dönemde yardımcı antrenörlüğünü yapan Recep Uçar, Kayserispor'un başında Avcı'yı mağlup etti.

Recep Uçar'ın başında olduğu Ümraniyespor, Süper Lig'de mücadele ettiği 2022-23 sezonunun ilk maçında da Abdullah Avcı'lı Trabzonspor'u sahasında 2-1 mağlup etmişti. Avcı, Kayserispor yenilgisi ile Uçar'a karşı 2 maçı da mağlubiyetle kapatmış oldu.

TRABZONSPOR, SAHASINDA 231 GÜN SONRA GOL KAYDEDEMEDİ

Trabzonspor, 16 Nisan'da sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere biten maçın ardından ilk kez gol atma başarısı gösteremedi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Abdullah Avcı, şampiyon takımda yer alan Anthony Nwakaeme'yi yeniden takımda görmek istiyor.

Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda harekete geçen yönetim, Nwakaeme ile görüşmek adına harekete geçti.

NWAKAEME GERİ GELİYOR

İki sezon önce Trabzonspor ile kontratı biten ve yeni sözleşme tekliflerinde anlaşma sağlayamayan Nwakaeme, Suudi Arabistan'ın Al-Fayha ekibine imza atmıştı.

TRABZONSPOR İŞİ BİTİRMEK İSTİYOR

Trabzonspor ile bağlarını hiç kopartmayan oyuncu için yönetim, sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden işi bitirmek istiyor. Futbolcunun devre arasında gelebilmesi için bonservisini kendisi alması gerekecek.

Aksi halde ise 34 yaşındaki sol kanat sezon sonunu bekleyecek. Trabzonspor yönetimi de oyuncunun bedelsiz dönmesi konusunda fikir birliğine vardı. Nwakaeme, kulübünde 3.3 milyon Euro maaş alıyor.

NWAKAEME FESİH İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Bordo mavililerin "bonservisini de al ve gel" dediği Nwakaeme, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fayha ile görüşmelere başladı.

Nijeryalı oyuncu, kulübüyle olan sözleşmesini fesh etmesi halinde ara transfer döneminde Trabzonspor'un yolunu tutması bekleniyor. Bu sezon 3 maçta forma giyen Nwakaeme 2 gol kaydetti. Oyuncunun sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.
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