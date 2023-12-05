İtalyanlar bomba transferi duyurdu! İşte Cimbom'un yeni dinamosu...

Süper Lig'de Pendikspor'u mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkmak için Kopenhag karşısında kader maçına çıkacak. Transferde de hareketli günler geçiren Aslan, Okan Buruk'un çok istediği oyuncu için yeniden harekete geçti. İtalyan gazeteci, Galatasaray'ın yeni transferini yazdı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Pendikspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Cimbom'un gollerini Bakambu ve Ziyech kaydetti.



Fenerbahçe ile liderlik mücadelesi veren Galatasaray, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak adına Kopenhag ile karşı karşıya gelecek ve Danimarka'dan 3 puanla ayrılması gerekiyor.



Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesi Galatasaray'da hareketlilik başladı. Özellikle de savunma ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Okan Buruk yönetime listesini iletti.



Tanguy Ndombele ve Sergio Oliveira ile yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray, orta sahaya yeni bir dinamo transferi yapmak istiyor.



VECINO TRANSFERİNDE FLAŞ GELİŞME



Orta sahasını fizik gücü yüksek bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen Okan Buruk'un daha önce de çok istediği Uruguaylı yıldız Vecino için de flaş bir gelişme yaşandı.



Lazio forması giyen orta saha oyuncusu Matias Vecino, geçtiğimiz aylarda LazioPress'e açıklamalarda bulunmuştu. Uruguaylı orta saha oyuncusu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan gelen teklifle ilgili de şöyle konuşmuştu.



Vecino: "Benim için sürpriz oldu çünkü transfer döneminin sonunda geldi. Yeni oyuncular da transfer edildiği için ilk yaptığım şey teknik direktörle konuşmak ve ne düşündüğünü anlamak oldu."



"SARRI AYRILMAMI İSTEMEDİ"



"Sarri ayrılmamı istemedi ve bu beni gerçekten memnun etti çünkü bana güvendiğini gösterdi. Ayrıca ailecek çok mutlu olduğumuz Roma'dan taşınmak da hiç kolay olmazdı"



CİMBOM, VECINO TRANSFERİ İÇİN ADIMINI ATIYOR



İtalyan gazeteci Nico Schira, Lazio'nun Vecino ile yolları ayırma kararı aldığı ve Galatasaray'ın yarım kalan bu transfer için yeniden harekete geçeceğini yazdı.



VECINO GÖRÜŞMEYE HAZIR



Lazio'da kadro planlarında yer alamayan Vecino'nun ise artık daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ve Galatasaray ile görüşmeye hazır olduğu iddia edildi.



Bu sezon Lazio ile ligde 11 maçta forma giyen Matias Vecio 2 gol kaydetti. Uruguaylı yıldızın piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro. Sözleşmesi ise 2025 yılına kadar devam ediyor.



Kariyerinin büyük çoğunluğunu Serie A'da geçiren Vecino, Empoli, Fiorentina, Cagliarı ve Inter'de forma giymişti. Oyuncu güçlü fiziği ve mücadeleci oyunuyla dikkat çekiyor.