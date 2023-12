Vincenzo Montella çalışmalara başladı: Almanya'da yerinde inceleme

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 kura çekiminin ardından İtalyan basınına konuştu, milli takım hocalığının kulüplere göre daha dinamik olduğunu savundu.Portekiz ve Çekya ile birlikte yer alacakları grubu değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Artık bu seviyelerde üst düzey karşılaşmalar oynanır. Her maç zordur. Hata yapamaz, rakibi küçümseyemezsiniz. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Şu an için ilk ve tek hedefimiz budur." yorumunu yaptı.Birçok kulüpte görev almasının ardından ilk kez bir milli takımın başına geçen Montella, bu deneyimiyle ilgili olarak şunları söyledi:"Bu yeni görevimden mutluyum. Düşündüğümden çok daha dinamik bir iş. Dersine çalışmak isteyen birinin gözüyle beni çok daha fazla maç izlemeye yöneltiyor. Çok sağlıklı bir ortamda, insani açıdan zenginleştiren bir deneyim benim için."'İtalyan bir teknik adam olarak başka bir ülkenin milli takımını çalıştırmak nasıl bir his?' sorusuna Vincenzo Montella şu yanıtı verdi:"Bir ülkeyi içtenlikle temsil ediyorum. Bu, futbolun ötesinde bir şey. Kendimi bu ülke için yüzde yüz sorumlu hissediyorum. Her zaman bir Şampiyonlar Ligi finalini, arkadaşım olan bir antrenöre karşı oynamayı hayal etmişimdir, çünkü bu her halükarda daha az acı bir yenilgi olurdu. Aynı şey İtalya için de geçerli."Öte yandan İtalyan teknik adam, Almanya'daki kura çekiminin ardından Hamburg şehrinde incelemelerde bulundu.TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella, Almanya'nın Hamburg kentinde çekilen 2024 Avrupa Şampiyonası kuralarının ardından, bu şehirdeki bir dizi tesiste incelemelerde bulundu.Montella, ilk olarak Ay-Yıldızlı ekibimizin EURO 2024 F Grubu'nda Çekya ile 26 Haziran'da oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Volkspark Stadyumu'nu gezdi. İtalyan teknik adam daha sonra, A Millî Takımımıza Çekya maçı için UEFA tarafından Hamburg'da sağlanacak konaklama tesislerini ziyaret etti.Ayrıca UEFA turnuva kuralları gereği, A Millî Takım'ın turnuva boyunca konaklayıp kamp merkezi olarak kullanabileceği muhtemel otel ve antrenman tesislerini yerinde inceledi.İtalyan teknik adama ziyaretlerinde Dış İlişkiler ve Millî Takımlar Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Millî Takımı İdari Müdürü Mert Tuncay eşlik etti.Montella ve beraberindeki heyet, A Millî Takımımızın gruptaki ilk iki maçını oynayacağı Dortmund kenti ve çevresindeki tesislerde incelemelerini sürdürecek."