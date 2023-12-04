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Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Süper Lig'in dişli ekiplerinden Adana Demirspor, sürpriz bir ayrılığa imza atarak teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı.

Ekleme: 4.12.2023 - 10:21 Güncelleme: 4.12.2023 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de ekiplerinden Adana Demirspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Süper Lig'de boy gösteren Akdeniz temsilcisi, sezon başında İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın yerine göreve getirdiği Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

14 maçta 6 galibiyet aldı

Adana Demirspor, Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert ile bu sezon Süper Lig'de 14 maçta; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergileyerek maç başına 1.50 puan ortalaması yakalayabildi.

Adana Demirspor, 23 puanla Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor.
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