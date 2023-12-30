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Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü! Taraftardan coşkulu karşılama

Riyad'da oynanması beklenen ancak son anda iptal edilen Süper Kupa'nın ardından Fenerbahçe ve Galatasaray kafilesi sabaha karşı İstanbul'a döndü. Taraftarlar, takımlarını havalimanında yalnız bırakmadı.

Ekleme: 30.12.2023 - 09:27 Güncelleme: 30.12.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı maç ileri bir tarihe ertelendi.

Erteleme kararının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray kafilesi sabah saatlerinde İstanbul'a döndü. Fenerbahçe'yi getiren uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na, Galatasaray'ı taşıyan uçak ise İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

TARAFTARDAN COŞKULU KARŞILAMA
Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı. Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli yönetici ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü! Taraftardan coşkulu karşılama

İSMAİL KARTAL'DAN TEŞEKKÜR
Teknik direktör İsmail Kartal, kendilerini bekleyen taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü! Taraftardan coşkulu karşılama

GALATASARAY'A COŞKULU KARŞILAMA
İstanbul'a gelen sarı-kırmızılı kafileyi, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı. Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla Galatasaraylı yönetici ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

HAVALİMANINDAN AYRILDILAR
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.
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