Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü! Taraftardan coşkulu karşılama

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı maç ileri bir tarihe ertelendi.Erteleme kararının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray kafilesi sabah saatlerinde İstanbul'a döndü. Fenerbahçe'yi getiren uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na, Galatasaray'ı taşıyan uçak ise İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı. Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli yönetici ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.Teknik direktör İsmail Kartal, kendilerini bekleyen taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.İstanbul'a gelen sarı-kırmızılı kafileyi, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı. Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla Galatasaraylı yönetici ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.