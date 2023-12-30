Fenerbahçe transferine izin verdi! İngiltere yolcusu

Fenerbahçe'de bekleneni bir türlü veremeyen Ryan Kent, gemileri yaktı.Sezon başından bu yana istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, yönetime ayrılmak istediğini resmen bildirdi.Teknik direktör İsmail Kartal da İngiliz futbolcunun ayrılışına izin verdi.Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak kadroya kattığı ve kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı deneyimli futbolcu ile Hull City de ilgileniyor.Fenerbahçe'de bu sezon 15 resmi karşılaşmaya çıkan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.