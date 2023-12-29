Riyad'da 'süper' derbi! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışında olan ve 17 hafta sonunda 44 puana sahip Fenerbahçe ile Galatasaray, geçtiğimiz pazar günü oynanan ve golsüz tamamlanan lig maçının ardından bu kez 2023 Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, bugün saat 20.45'te Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteği maç ATV'den canlı yayınlanacak.Kayserispor maçında kırmızı kart görerek ligde 3 maç ceza alan Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Fred, bugün Süper Kupa maçında sahada olacak. Fred'in dönüşüyle İrfan Can Kahveci yeniden sağ kanada, Cengiz Ünder ise yedek kulübesine çekilecek. Stoper tandemi Djiku-Oostervvolde ikilisinden oluşacak. Sağ bekte Osayi, sol bekte ise Ferdi görev yapacak.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kadıköy'deki derbide yorulan Mertens'i bugün kulübeye çekip, Zaha'yı ilk 11'e monte edecek. Sakatlığı nedeniyle Ziyech kadroya alınmazken, Faslı oyuncunun milli takım kadrosuna çağırılması taraftarların tepkisine neden oldu. Kupada ayrıca ülkesine dönen Angelino da oynamayacak.Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde Djiku ile girdiği pozisyonlarda yüzünde morluklar oluşan ve elmacık kemiğinde problem yaşayan Mauro Icardi'nin bugün sahaya maskeyle çıkması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli yıldız için, 'Maskeyle antrenmana çıktı. Oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz' dedi.Süper Lig'de gol krallığı yarışında attığı 12 golle zirveyi Mauro Icardi ile paylaşan Edin Dzeko, İsmail Kartal'ın hücumdaki en önemli kozu olacak. Boşnak yıldız, 'Burada geçen yıl Inter ile Milan'a karşı kupa kaldırdım. Umarım kaptan olarak Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım derken, son maçta Icardi ile tartışması konusunda, 'Sahada olan sahada kalır. Arkadaşlımız devam ediyor' diye konuştu.Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kaan, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Zaha, IcardiFenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko