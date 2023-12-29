Riyad'da 'süper' derbi! İşte muhtemel 11'ler
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray golsüz tamamlanan lig maçının ardından bu akşam saat 20.45'te Suudi Arabistan'da Süper Kupa için karşı karşıya gelecek. Riyad'daki mücadele öncesi statta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek.
Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışında olan ve 17 hafta sonunda 44 puana sahip Fenerbahçe ile Galatasaray, geçtiğimiz pazar günü oynanan ve golsüz tamamlanan lig maçının ardından bu kez 2023 Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, bugün saat 20.45'te Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteği maç ATV'den canlı yayınlanacak.
Fred bugün sahada olacak
Kayserispor maçında kırmızı kart görerek ligde 3 maç ceza alan Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Fred, bugün Süper Kupa maçında sahada olacak. Fred'in dönüşüyle İrfan Can Kahveci yeniden sağ kanada, Cengiz Ünder ise yedek kulübesine çekilecek. Stoper tandemi Djiku-Oostervvolde ikilisinden oluşacak. Sağ bekte Osayi, sol bekte ise Ferdi görev yapacak.
Ziyech kadroya alınmadı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kadıköy'deki derbide yorulan Mertens'i bugün kulübeye çekip, Zaha'yı ilk 11'e monte edecek. Sakatlığı nedeniyle Ziyech kadroya alınmazken, Faslı oyuncunun milli takım kadrosuna çağırılması taraftarların tepkisine neden oldu. Kupada ayrıca ülkesine dönen Angelino da oynamayacak.
Maskeli Icardi
Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde Djiku ile girdiği pozisyonlarda yüzünde morluklar oluşan ve elmacık kemiğinde problem yaşayan Mauro Icardi'nin bugün sahaya maskeyle çıkması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli yıldız için, 'Maskeyle antrenmana çıktı. Oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz' dedi.
Gözler Dzeko'da
Süper Lig'de gol krallığı yarışında attığı 12 golle zirveyi Mauro Icardi ile paylaşan Edin Dzeko, İsmail Kartal'ın hücumdaki en önemli kozu olacak. Boşnak yıldız, 'Burada geçen yıl Inter ile Milan'a karşı kupa kaldırdım. Umarım kaptan olarak Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım derken, son maçta Icardi ile tartışması konusunda, 'Sahada olan sahada kalır. Arkadaşlımız devam ediyor' diye konuştu.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kaan, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Zaha, Icardi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko
Fred bugün sahada olacak
Kayserispor maçında kırmızı kart görerek ligde 3 maç ceza alan Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Fred, bugün Süper Kupa maçında sahada olacak. Fred'in dönüşüyle İrfan Can Kahveci yeniden sağ kanada, Cengiz Ünder ise yedek kulübesine çekilecek. Stoper tandemi Djiku-Oostervvolde ikilisinden oluşacak. Sağ bekte Osayi, sol bekte ise Ferdi görev yapacak.
Ziyech kadroya alınmadı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kadıköy'deki derbide yorulan Mertens'i bugün kulübeye çekip, Zaha'yı ilk 11'e monte edecek. Sakatlığı nedeniyle Ziyech kadroya alınmazken, Faslı oyuncunun milli takım kadrosuna çağırılması taraftarların tepkisine neden oldu. Kupada ayrıca ülkesine dönen Angelino da oynamayacak.
Maskeli Icardi
Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde Djiku ile girdiği pozisyonlarda yüzünde morluklar oluşan ve elmacık kemiğinde problem yaşayan Mauro Icardi'nin bugün sahaya maskeyle çıkması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli yıldız için, 'Maskeyle antrenmana çıktı. Oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz' dedi.
Gözler Dzeko'da
Süper Lig'de gol krallığı yarışında attığı 12 golle zirveyi Mauro Icardi ile paylaşan Edin Dzeko, İsmail Kartal'ın hücumdaki en önemli kozu olacak. Boşnak yıldız, 'Burada geçen yıl Inter ile Milan'a karşı kupa kaldırdım. Umarım kaptan olarak Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım derken, son maçta Icardi ile tartışması konusunda, 'Sahada olan sahada kalır. Arkadaşlımız devam ediyor' diye konuştu.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kaan, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Zaha, Icardi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko