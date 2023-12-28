Ve Arda Güler ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu...

Fenerbahçe'de İspanya La Liga devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Sakatlığı nedeniyle bir türlü forma şansı bulamayan genç yıldızın takımdaki geleceği merak edilmeye başlandı. Takımdan ayrılması gündeme gelen Arda Güler'in yeni takımını ise böyle duyurdular.

Fenerbahçe'de İspanya La Liga devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...



Sakatlığı nedeniyle bir türlü forma şansı bulamayan genç yıldızın takımdaki geleceği merak edilmeye başlandı.



Takımdan ayrılması gündeme gelen Arda Güler'in yeni takımını ise böyle duyurdular. İşte tüm detaylar...



Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer olan genç yıldız, yaşadığı üst üste sakatlıklarla hayal kırıklığı yaşadı.



Henüz resmi bir maçta forma giyemeyen 18 yaşındaki futbolcu için ocak ayı hareketli geçecek.



Real Madrid'e transferi büyük yankı uyandıran Arda Güler, ABD kampında yaşadığı diz sakatlığı sonrası İspanya'da ameliyat oldu. Yeni sezon öncesi kamp döneminde takımla çalışma fırsatı bulamayan genç oyuncu, tam iyileşme sürecine girmişken bir sakatlık daha yaşadı.



Las Palmas ile oynanacak La Liga maçı öncesi kısa süre de olsa takımla çalışmalarını sürdüren Arda Güler bu kez sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık 4 hafta daha sahalardan uzak kaldı.



Yaşadığı sakatlık problemlerini atlatan ve uzun süre takımla antrenmanlara katılan Arda Güler, Rayo Vallecano ve Braga ile oynanan maçların kadrosunda yer alsa da Ancelotti tarafından sahaya sürülmemişti.



Sezonun ikinci yarısına hazırlanan Arda Güler hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.



ARDA GÜLER VILLARREAL'E!



İspanyollar sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden ve henüz eflatun-beyazlı formayı giyemeyen Arda Güler'i Villarreal'in istediğini yazdı.



KİRALIK İSTENİYOR!



Haberde; Sarı-denizaltıların, genç oyuncuyu kiralamak istediğine vurgu yapıldı. Ocak ayında iki kulüp yetkililerinin masaya oturabileceklerinin altı çizildi.