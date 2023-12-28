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Nicolo Zaniolo'dan dönüş sinyali! Galatasaray taraftarı heyecanlandı

Sezon başında Galatasaray'dan Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olan İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, burada gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Ligdeki ilk golünü geçtiğimiz hafta kaydeden Zaniolo, Instagram'da yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Ekleme: 28.12.2023 - 13:10 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan ve kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çeken Nicolo Zaniolo devlerin radarına girmeyi başarmıştı.

Premier Lig ekibi Aston Villa, Galatasaray'da dikkat çeken Nicolo Zaniolo'yu sonunda kadrosuna katmıştı. Aston Villa, İtalyan kanat oyuncusunu bir yıllığına kiralamıştı.

ZANIOLO BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Burada gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Zaniolo, ligdeki ilk golünü geçtiğimiz hafta Sheffield United'a karşı atmıştı.

Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıra ve dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ ASLANLAR'

Zaniolo'nun arkadaşı Galatasaray poşetini tuttuğu fotoğrafı paylaşırken 'Yakında görüşürüz aslanlar' notunu düştü.

İtalyan yıldız ayrıca yapılan paylaşım sarı-kırmızı kalp emojileri ekledi.

Bu sezon müthiş bir form yakalayan ve liderlik için mücadele eden Aston Villa'da bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Nicolo Zaniolo, 2 kez fileleri havalandırdı.

Nicolo Zaniolo'dan dönüş sinyali! Galatasaray taraftarı heyecanlandı

F.BAHÇE'YE ATTIĞI GOLLERLE DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'a Şubat ayında gelen Zaniolo, çıktığı 10 maçta 5 gol kaydetmişti. Özellikle de Fenerbahçe maçında attığı 2 golle Galatasaray taraftarının gönlünü kazanmıştı.

Haziran 2024'e kadar sözleşmesi devam eden Zaniolo, geçtiğimiz aylarda adı bahis skandalına karışmış ve yapılan soruşturmalar sonucunda suçsuz olduğu ortaya çıkmıştı.

Beklentilerin altında kalan Nicolo Zaniolo'nun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.

OKAN BURUK NE DEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nicolo Zaniolo'nun devre arasında olası geri dönüşüyle ilgili Adana Demirspor maçının ardından, 'Basından ve sosyal medyadan okuduk. Bir önceki maç ilk 11'de başladı. Belli bir süre alıyor. Bununla ilgili bir gelişme olacak mı, bilmiyorum. Bize gelen bir şey olmadı. Oyuncu, Premier Lig'e isteyerek gitti. Bize gelen bir duyum yok.' şeklinde konuşmuştu.
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