Galatasaray'ın Süper Kupa kadrosu açıklandı

Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılacak Galatasaray'ın Kamp Kadrosu belli oldu.Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre sakatlığı bulunan Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira kadroda yer almadı.Galatasaray'da Angelino da Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçının kadrosuna dahil edilmedi.