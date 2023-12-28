Galatasaray'ın Süper Kupa kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa finalinin maç kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda 4 isim kadroda yer almadı.
Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılacak Galatasaray'ın Kamp Kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre sakatlığı bulunan Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira kadroda yer almadı.
Galatasaray'da Angelino da Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre sakatlığı bulunan Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira kadroda yer almadı.
Galatasaray'da Angelino da Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçının kadrosuna dahil edilmedi.