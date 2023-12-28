Fred'den Atatürk paylaşımı! Sosyal medya yıkıldı

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kalmıştı.İki ezeli rakip bu kez de Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezası nedeniyle ilk maçta oynayamayan Fred, kupa maçında sahada olacak.Maça saatler kala Fred ve oğlu da İstanbul'da bulunan Madame Tussauds Müzesi'ni ziyaret etti. Oğluyla keyifli vakit geçiren başarılı futbolcu Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumundan heykeliyle de fotoğraf çektirdi.Sarı-lacivertli yıldızın sosyal medyadan paylaştığı kare oldukça ilgi gördü.