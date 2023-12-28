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Fatih Terim, Trabzonsporlu yıldız için resmen devrede!

Trabzonspor'un iki teklifini geri çeviren Bakasetas için Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos düğmeye bastı.

Ekleme: 28.12.2023 - 10:46 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan Süper Ligi'nde 13 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Panathinaikos, sezon sonu şampiyonluğu elde etmek için adeta bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Geçen yıl normal sezonu lider bitiren Yunan ekibi, şampiyonluk turunda zirveyi AEK'e kaptırmıştı. Atina temsilcisi, geride kalan 15 haftada 34 puan toplayarak, lider PAOK'un ardından 2. sırada yer alıyor.

Bakasetas için düğmeye basıldı

Trabzonspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Bakasetas, bordo-mavili kulübün kendisine yaptığı iki teklifli de geri çevirmişti. Sezon sonu Yunan oyuncuyla tekrar masaya oturma planları yapan Karadeniz ekibinde bu plan ara transfer dönemine çekilebilir. Şampiyonluğa oynayan bir takımda forma giymek isteyen Bakasetas için ülkesinde bu hedefe ulaşma adına bütün imkanlarını zorlayan Panathinaikos ilk sırada yer alıyor.

Trabzonspor, tekliflere açık

Sezona istediği gibi başlayamayan ve şampiyonluk planlarını önümüzdeki sezon için yapan Trabzonspor, oyuncularına gelecek olan tekliflere açık. Ara transfer dönemi olmak üzere sezon sonu için de değişimin sinyallerini veren bordo-mavililer, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bakasetas'a, ara transfer döneminde gelecek olan teklifi değerlendirecek. Bu yıl şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Yunan ekibi, Fatih Terim'in ardından Bakasetas'ı da sezon sonunu beklemeden kadrosuna katmayı planlıyor.

Trabzonspor'da ekonomi ön planda

Trabzonspor'da yola devam etme isteğine şimdiye kadar olumlu yanıt vermeyen Bakasetas için farklı planlar masada. Sezon sonunun beklenmesi halinde oyuncu bordo-mavililerin yeni teklifine olumlu yanıt vermezse bonservissiz ayrılmış olacak. Ara transfer döneminde muhtemel resmi teklif karşısında bordo-mavili kulübün bonservis bedeli talep etme hakkı olacak.

Fatih Terim, Trabzonsporlu yıldız için resmen devrede!
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