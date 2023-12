Fatih Terim gerçeği ortaya çıktı! İşte Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos'u mest eden o söz

Galatasaray ve A Milli Takım'ın efsane ismi Fatih Terim, Yunan devi Panathinaikos'un başına geçti. Yunan basını, Fatih Terim ile Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile arasında geçen görüşmeyi ve Terim'in bir sözüyle başkanı nasıl mest ettiğini yazarken, "İmparator"un yeni futbolcularına yaptığı ilk konuşmanın detayları da ortaya çıktı.

Terim, lider PAOK'un 1 puan gerisinde bulunan ve 2010 yılından bu yana şampiyon olamayan Yunan deviyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.



'FATİH TERİM, BAŞKANIN KİŞİSEL TERCİHİYDİ'



Yunan basını, Fatih Terim'in Panathinaikos'a transferiyle ilgili çarpıcı detayları açıkladı.



Dış basından edinilen bilgilere göre; Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos, aslında Ivan Jovanovic ile yollarını ayırmayı kafasına koymuştu.



Alafouzos, 'Yeşiller'in son kötü performansı ve özellikle de takımın Avrupa'dan elenmesiyle birlikte ayrılık kararını tamamen aldı.



Fatih Terim, Panathinaikos'un başkanının kişisel tercihiydi ve bu nedenle 'Türk futbolunun İmparatoru' ile tanışmak için Türkiye'ye kadar gitti.



TERİM'İN ALAFOUZOS'U MEST EDEN SÖZÜ: HADİ GİDİP ŞAMPİYONLUĞU KAZANALIM



İkilinin randevusu iyi geçti ve Alafouzos, takımın Terim'le başarılar yaşayacağına ikna oldu. Fatih Terim'in özellikle bir sözü Alafouzos'u seçiminin doğruluğu konusunda ikna etmeyi başardı.



Alafouzos, Panathinaikos'un teklifini ilettiğinde Fatih Terim'in yanıtı 'Tamam, hadi gidip şampiyonluğu kazanalım' oldu.



Bu tam olarak başkanın duymak istediği şeydi. Ne 'Takımı göreceğim', ne de 'Gelecek seneye hazırlanalım' gibi bahaneler yoktu.



Fatih Terim büyük takımların yedek kulübesinde oturdu ve büyük takımların neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Panathinaikos üzerine inşa edeceği ve statüsünü değiştireceği şampiyonluğu istiyor.



FATİH TERİM: ARKAMDAN BİR ŞEY SÖYLENMESİNİ İSTEMİYORUM



Bu arada Fatih Terim'in ilk antrenmanında yeni oyuncularıyla yaptığı konuşmanın detayları da ortaya çıktı. İşte Terim'in söylediği o sözler...



'Herkese iyi akşamlar. Her şey çok çabuk oldu. 2 gün önce başkan gelip beni buldu ve bugün sizlerle antrenman yapıyorum. Çoğunuzu tanıyorum, diğerlerinizi de zamanla öğreneceğim. Oyuncularımı sevdiğimi ve her zaman koruduğumu bilmenizi isterim. Söyleyecek bir şeyim varsa bunu yalnızca özel olarak yapacağım. Bu yüzden arkamdan bir şey söylenmesini istemiyorum.



Takım bizim ailemizdir. İkinci olmak başarı değil, benim için sadece birincilik vardır. Seçtiğim formanın bile 1 numara olmasını isterim. Takım yıllardır şampiyonluğun dışında, yeniden büyük anlar yaşamamız gerekiyor. Kaybettiğimizde bu benim hatam olacak, kazandığımızda ise sadece siz kazanacaksınız.



Değişen ilk şey; kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda ailenizle birlikte evlerinizde kalmanızdır. Size güveniyorum. Oyun tarzımızı değiştireceğiz. Uzaydan gelecek bir şey değil, üzerinde çalışacağız. Oynamadığınız veya oyuna geç girdiğinizde duygularınızı göstermeyin. Bu beni rahatsız ediyor ve sinirlendiriyor. Ofisim sizinle konuşup tartışmaya her zaman açık.



Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nin müziğini duymak için her şeyimizi vermeli ve kötü oynasak bile kazanmalıyız. Bir noktada kaybetsek bile tüm gücümüzle savaşmalıyız. Başkan bana Panathinaikos için çalışmaya hazır olup olmadığımı sorduğunda hemen 'Evet' cevabını verdim ve her şey yolunda gitti.'