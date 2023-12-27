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Türk yıldız ABD'de tarihe geçti! En son Michael Jordan yapmıştı...

NBA'de evinde Indiana Pacers'a 123-117 yenilen Houston Rockets'ta milli oyuncumuz Alperen Şengün maçın yıldızı oldu.

Ekleme: 27.12.2023 - 10:10 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Indiana Pacers karşısında müthiş oynadı ama galibiyete yetmedi....

Houston Rockets, evinde Indiana Pacers'a 123-117 yenildi.

Evinde 15. maçta 3. kez mağlup olan Rockets'ta milli oyuncumuz Alperen Şengün 37 dakikada 11/20 isabetle 30 sayı 7'si hücum 16 ribaund 5 asist 4 top çalma ile maçın yıldızı oldu.

Türk yıldız ABD'de tarihe geçti! En son Michael Jordan yapmıştı...

TARİHE GEÇTİ!

Michael Jordan ve Magic Johnson'dan sonra Alperen 21 yaşında bu istatistikleri yapan üçüncü oyuncu olarak tarihe geçti.

Fred VanVleet 18 sayı 9 asistle oynarken Tari Eason 16 sayı 8 ribaund ile forma giydi.

Pacers'ta Tyrese Haliburton 7/13 üçlükle 33 sayı 6 ribaund 10 asistle galibiyeti getirirken toplamda sekiz oyuncu çift haneye ulaştı.

''ALL-STAR PASTANIN ÜZERİNE ÇİLEK OLUR''

Bu sezon istatiksel olarak her maç üstüne koyarak kariyer rekorları kıran Alperen Şengün, All-Star'a seçilme ihtimaliyle ilgili ise şu şekilde konuştu: ''All-Star'a seçilirsem tabii ki dünyanın en mutlu insanı olurum. NBA'de mücadele eden herkesin hayali bu. Indiana'da yer alırsam Türk basketbolu için de muhteşem bir başarı yakalamış olurum. Daha önce sadece Mehmet Okur seçilmişti. İyi bir takım oyuncusu olmaya ve takımımın maçlar kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunu yaparken sergilediğim performans sayesinde All-Star'a da gidersem bu durum benim için pastanın üstündeki çilek olur. Her zaman oyunumun üzerine koymaya daha güzel işler yapmaya çalışıyorum. Bunun karşılığı All-Star olursa bu beni daha farklı motive eder.''

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