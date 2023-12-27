Trabzonspor'a kötü haber! Onuachu'ya Premier Lig'den 4 talip

Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla lige adeta damga vuran Paul Onuachu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Nijeryalı oyuncuyu önümüzdeki senede kiralamak isteyen bordo-mavili ekip için kötü haber geldi.

Sezon başında Southampton'dan kiralanan golcü futbolcu Paul Onuachu, Trabzonspor'da adeta kendini buldu.



PREMIER LİG'DEN 4 TALİP



Bordo-mavili formayla çıktığı 13 maçta 8 gol, 2 asistlik katkı veren 2.01'lik forveti İngiliz ekipleri Brentford, West Ham, Burnley ve Fulham'ın gündemine aldığı belirtildi. Southampton'da gol atamayan 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonu kariyeriyle ilgili nasıl bir karar vereceği şimdiden merak edilmeye başlandı.



BAŞKANDAN AÇIKLAMA



Başkan Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde 'Onuachu'yu bonservisi ile almamız mümkün değil. Yine kiralama olabilir. Oyuncu ile de görüşüyoruz' demişti.



SEZON RAKAMLARI



Ligin 17 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 12 futbolcu fileleri sarstı. Onuachu 8 golle zirvede. Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Pepe, Visca, Enis ve Bardhi 2'şer, Denswil, Benkovic, Göktan, Berat ve Mendy de 1'er gol attı. Alanyaspor maçında ise Aliti topu kendi kalesine gönderdi

