Süper Kupa finali için dev organizasyon!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin programı belli oldu. Dev maç öncesi verilecek konserler ve görsel şölen eşliğinde Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlanacak. İki takımın eski yıldızları da maçı yerinde takip edecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin programı belli oldu. Dev maç öncesi verilecek konserler ve görsel şölen eşliğinde Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlanacak. İki takımın eski yıldızları da maçı yerinde takip edecek.
SÜPER KUPA MAÇINA KATILACAKLAR
Osman Aşkın Bak
Ömer Fatih Sayan
Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Saffet Sancaklı
Vasip Şahin
Mehmet Baykan
Montella
Mancini
SPORCULAR (RÖPORTAJLAR)
Mehmet Topal
Selçuk İnan
Gökhan Gönül
Lucescu
Mondragon
Kuyt
SANATÇILAR (PERFORMANSLAR)
Norm Ender (100. Yıl Marşı)
Dj Faruk Sabancı (performans)
Murat Yıldırım & İman Elbani Yıldırım (sunucular)
Pelin Altan & Anıl Altan
Mert Yazıcıoğlu
Latif Serkan Altınorak
Gülsün Işıklı
Emre Aslan
28 Aralık 2023 tarihi, Al-Awwal Park Stadı Basın Toplantı Odası
20:00 Fenerbahçe Basın Toplantısı
Teknik Direktör + 1 oyuncu katılım
20:45 Galatasaray Basın Toplantısı
Teknik Direktör + 1 oyuncu katılım
SEREMONİ
100 Kişilik ekiple Türk Bayrağı & Atatürk Posteri & Kulüp armaları
Ses Işık gösterileri DJ performansı
Maç önü Cumhuriyetin ve TFF'nin 100. Yılı özel töreni
SÜPER KUPA MAÇINA KATILACAKLAR
Osman Aşkın Bak
Ömer Fatih Sayan
Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Saffet Sancaklı
Vasip Şahin
Mehmet Baykan
Montella
Mancini
SPORCULAR (RÖPORTAJLAR)
Mehmet Topal
Selçuk İnan
Gökhan Gönül
Lucescu
Mondragon
Kuyt
SANATÇILAR (PERFORMANSLAR)
Norm Ender (100. Yıl Marşı)
Dj Faruk Sabancı (performans)
Murat Yıldırım & İman Elbani Yıldırım (sunucular)
Pelin Altan & Anıl Altan
Mert Yazıcıoğlu
Latif Serkan Altınorak
Gülsün Işıklı
Emre Aslan
28 Aralık 2023 tarihi, Al-Awwal Park Stadı Basın Toplantı Odası
20:00 Fenerbahçe Basın Toplantısı
Teknik Direktör + 1 oyuncu katılım
20:45 Galatasaray Basın Toplantısı
Teknik Direktör + 1 oyuncu katılım
SEREMONİ
100 Kişilik ekiple Türk Bayrağı & Atatürk Posteri & Kulüp armaları
Ses Işık gösterileri DJ performansı
Maç önü Cumhuriyetin ve TFF'nin 100. Yılı özel töreni