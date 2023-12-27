İspanyol basını duyurdu! Sergen Yalçın derken Beşiktaş'ta büyük ters köşe...

İspanyol basını, teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın daha önce Barcelona'yı da çalıştıran ünlü teknik direktör Quique Setien'le anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti.

İspanyol basını, teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın daha önce Barcelona'yı da çalıştıran ünlü teknik direktör Quique Setien'le anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti.Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Beşiktaş, İspanyol çalıştırıcı Quique Setien ile anlaşmaya çok yakın.65 yaşındaki teknik direktörün siyah beyazıların başına geçmek üzere olduğu ifade edildi. Haberde önceki günlerde iki taraf arasında yoğun görüşmeler yapıldığına dikkat çekildi. Eylül ayında Villarreal'den ayrılan Setien'in, Beşiktaş'a giderek yeni bir projenin sorumluluğunu üstleneceği vurgulandı.Quique Setien kariyerinde Betis, Barcelona, Lugo, Las Palmas, Ekvator Ginesi, Racing ve Poli Ejido gibi takımlarda da görev yapmıştı.Villarreal39 1.54Barcelona 25 2.08Real Betis 94 1.48Las Palmas 78 1.23CD Lugo 258 1.45