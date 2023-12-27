Galatasaray'ın yıldızı, Fenerbahçe maçında yok!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Oynanan ilk mücadelede forma giyemeyen Davinson Sanchez'in Süper Kupa maçında da forma giyemeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.



Okan Buruk'un Galatasaraylı yıldız oyuncu Davinson Sanchez'i riske etmek istemediği ve bu yüzden Süper Kupa maçının kadrosuna almayacağı öğrenildi.



NELSSON VE ABDÜLKERİM



Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçında stoper hattında yine Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın mücadele etmesi bekleniyor.