Galatasaray'da Zaha yuvadan uçuyor! Cimbom'un Suudi Arabistan planı belli oldu

Ligde son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Süper Kupa finalinde cuma günü bir kez daha Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak final öncesi sarı-kırmızılı takımda flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon büyük beklentilerle transfer edilen Wilfried Zaha için kararını verdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbiden bir puan çıkardı. Galatasaray'da aynı zamanda Wilfried Zaha gelişmesi yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kontrollü bir oyun tercih eden iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Toplam 45 faulle sahne olan karşılaşmada oyunun akışı sık sık kesilirken, düşük tempoda geçen mücadele golsüz berabere sonuçlandı.



İki takımın da puanını 44'e çıkardığı ligde Fenerbahçe ilk yarıyı lider, Galatasaray ise averajla ikinci sırada tamamladı.



Cuma günü ezeli rakibi Fenerbahçe bu kez Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek olan Cimbom'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.



KADIKÖY'DE SON 7 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ



Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle deplasmanda oynadığı son 7 müsabakada sadece bir kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 2018'den bu yana Kadıköy'de çıktığı 6 derbide 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.



G.SARAY WILFRIED ZAHA İÇİN KARARINI VERDİ



Bu sezon kadroya katılan ancak beklenen çıkışı bir türlü yapamayan Wilfried Zaha, Kadıköy'deki F.Bahçe derbisinde de kulübedeydi.



Ancak Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa karşılaşmasında Fildişi Sahilli oyuncu, ilk 11'e dönüyor. Performası düşen Dries Mertens yerine kadroya girecek Zaha'dan finalde patlama yapması bekleniyor.



GELEN TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ



Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan cazip teklifler alan yıldız futbolcunun tercihi Galatasaray olmuştu.



Ancak sarı-kırmızılı takımda beklenen etkiyi yaratamayan Wilfried Zaha, sol açıkta Kerem Aktürkoğlu'nun performansını arattı.



SUUDİ ARABİSTAN TRANSFER İÇİN BİR FIRSAT



Oyuncunun Suudi Arabistan'da sahneye çıkmasını fırsat gören yönetim, Zaha için tekliflere açık olduğunu menajerlere iletti.



Galatasaray yönetimi, Zaha için gelecek olan teklifleri değerlendirip oyuncunun satışından kar etmeyi planlıyor.



Crystal Palace'tan ayrılmasının ardından bonservis bedeli ödenmeden alınan Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ödenirken 3 yıllık anlaşmada her sezon 4 milyon 350 bin Euro (140.6 milyon TL) garanti ücret verilecek.



Ocak ayında Afrika Kupası'nın yolunu tutacak 31 yaşındaki Fildişi Sahilli hücum oyuncusu, Galatasaray'da 20 maça çıktı, 6 gol-2 asistlik skor katkısı sağladı.