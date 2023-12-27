Feyyaz Uçar 'görüşeceğiz' demişti! Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktör için çalışmalarına hız verdi. Gündemdeki en büyük adaylardan Sergen Yalçın ise konuyla ilgili açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile görüşme yapacaklarını söylemişti.



Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'ın sözleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



'BANA GELEN TEKLİF YOK'



Duhuliye'ye konuşan Yalçın, 'Feyyaz Uçar'ın açıklamalarını ben de izledim, ama şu saate kadar bana gelen bir teklif ya da görüşme olmadı. Ben öyle çok konuşan biri değilim, görevi bıraktıktan sonra da konuşmadım. Beşiktaş'tan bir teklif gelirse o zaman konuşuruz, şu an itibarıyla beni kimse aramadı' dedi.



Son olarak yine siyah-beyazlı takımda görev yapan Sergen Yalçın, Beşiktaş ile 1 lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.