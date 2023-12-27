Fatih Terim'in maaşı belli oldu! İşte şok rakam...

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve Ocak 2022'de görevinden ayrılan Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'un yeni teknik direktörü oldu. Yunanistan'a giderek 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak olan Terim'in teknik ekibi de belli olurken, ne kadar kazanacağı merak konusu oldu. Yunanistan basını, Fatih Terim'in Yunan ekibinde kazanacağı rakamı da duyurdu.

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve Ocak 2022'de görevinden ayrılan Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'un yeni teknik direktörü oldu.



Yunanistan'a giderek 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak olan Terim'in teknik ekibi de belli olurken, ne kadar kazanacağı merak konusu oldu.



Yunanistan basını, Fatih Terim'in Yunan ekibinde kazanacağı rakamı da duyurdu. İşte Terim'in alacağı maaş ve tüm detaylar...



Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'la anlaştı.



Ergin Ataman'ın, bu sezon çalışmaya başladığı Atina kulübünün basketbol takımında başarılı bir süreç geçirmesi ve taraftarın sevgilisi haline gelmesinin ardından Yunan ekibi, Fatih Terim ile temaslara başladı.



2010'dan bu yana Yunan Ligi'nde şampiyon olamayan Panathinaikos, bu sezon ise Sırp teknik adam Ivan Jovanovic yönetiminde lider PAOK'un 1 puan gerisinde bulunuyor.



"HOŞ GELDİN İMPARATOR"



Jovanovic'in kontratı feshedilirken, Panathinaikos resmi açıklamayı "Hoş geldin imparator Fatih Terim" ifadeleriyle yaptı.



Fatih Terim, bugün Yunanistan'a giderek 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak. Fatih Terim anlaşma ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Geldiler anlaştık. Yarın (Bugün) sabah Atina'ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum."



İŞTE FATİH TERİM'İN EKİBİ



Öte yandan Fatih Terim'in ekibinde Necati Ateş, Şükrü Hanedar, Mert Çetin de yer alacak. Hoca ve ekibi bugünden itibaren mesaye başlayacak.



İLK TRANSFERİ BAKASETAS OLACAK İDDİASI



Fatih Terim'in Yunan ekibi için yapacağı ilk transfer için de flaş bir iddia gündeme geldi. Trabzonspor forması giyen yıldız futbolcu Anastasios Bakasetas'ın Terim'in listesindeki ilk isim olduğu öne sürüldü.



30 yaşındaki futbolcunun şu anda Trabzonspor'da mutlu olmadığı ve Abdullah Avcı'nın da yıldız futbolcunun gitmesine onay vereceği aktarıldı.



3. AVRUPA SEFERİ



Daha önce iki kez yurt dışında takım çalıştıran Fatih Terim, 3. seferine çıkıyor. 2000-2001 sezonunda Fiorentina'nın başına geçen Terim, burada gösterdiği performans ile taraftarın gönlünü fethederken takımını İtalya Kupası'nda finale kadar çıkardı.



Ancak sonrasında başkan Cecchi Gori ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından istifa etmişti. Bir sonraki yıl ise Milan'la el sıkışan deneyimli çalıştırıcı, 14 maçta 8 galibiyetle yoluna devam ederken görevden alınmıştı.



FATİH TERİM'İN MAAŞI BELLİ OLDU



Yunanistan basınına göre, Fatih Terim, Panathinaikos'ta 900 bin euro civarında bir maaş alacak.