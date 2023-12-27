Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi

11 Aralık'ta oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşması, Türk futboluna adını 'kara' harflerle yazdırdı.Maçın 1-1 bitmesinin ardından hakem Halil Umut Meler'e öfklenen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girdi.Öfkesine yenik düşen Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Yere düşen Meler, bir süre tekmelendi.Yaşanan olayın ardından hakem Meler, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Faruk Koca ise çıkarıldığı mahkemece 12 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.Hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca cezaevinden tahliye edildi.