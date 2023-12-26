Yolların ayırılmasına günler kaldı! Resmi açıklama bekleniyor

Sezon başında Leipzig'den 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan futbolcu beklentiyi karşılayamadı. Sözleşmesinde "20 maç oynarsa opsiyon devreye girer" maddesi bulunan İspanyol futbolcuyla yolların ayrılması için yoğun çaba harcanıyor.

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Angelino ile yolların ayrılmasına sayılı günler kaldı. İspanyol futbolcunun son paylaşımı da bu iddiayı doğrular nitelikte.

Sezon başında Leipzig'den 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Angelino, Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı.



Sözleşmesinde "20 maç oynarsa opsiyon devreye girer" maddesi bulunan İspanyol futbolcuyla yolların ayrılması için yoğun çaba harcanıyor.



Şu ana kadar 19 karşılaşmada görev alan Angelino, sözleşmesindeki özel madde devreye girmesin diye bir süredir kadroya dahi alınmıyor.



İspanyol sol bek sosyal medya hesabından ayrılık iddialarını destekler nitelikte bir paylaşım yaptı.



UÇAKTAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarının kadrolarında yer almayan Angelino pazartesi gecesi geç saatlerde içinde çocuğunun da bulunduğu uçaktan fotoğraf paylaştı.



Galatasaray'da bekleneni veremeyen Angelino ile yolların ayrılmasına sayılı günler kaldı. İspanyol futbolcunun son paylaşımı da bu iddiayı doğrular nitelikte.

Sezon başında Leipzig'den 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Angelino, Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı.



YOĞUN ÇABA HARCANIYOR

Sözleşmesinde "20 maç oynarsa opsiyon devreye girer" maddesi bulunan İspanyol futbolcuyla yolların ayrılması için yoğun çaba harcanıyor.



Şu ana kadar 19 karşılaşmada görev alan Angelino, sözleşmesindeki özel madde devreye girmesin diye bir süredir kadroya dahi alınmıyor.



İspanyol sol bek sosyal medya hesabından ayrılık iddialarını destekler nitelikte bir paylaşım yaptı.



Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarının kadrolarında yer almayan Angelino pazartesi gecesi geç saatlerde içinde çocuğunun da bulunduğu uçaktan fotoğraf paylaştı.

