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Süper Kupa'yı kazanana büyük ödül! İşte şampiyonun alacağı para...

Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının galibi, büyük bir ödülle ödüllendirilecek. Kazanan takım 65 milyon TL'yi cebine koyarken, finalist takım da 43 milyon TL'nin sahibi olacak.

Ekleme: 26.12.2023 - 10:59 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Riyad'da oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan, büyük bir bütçe ayırdı. Suudi Arabistan yönetimi, bu önemli karşılaşmaya toplamda 108 milyon TL para ödülü dağıtacak.

KAZANAN TAKIMA BÜYÜK ÖDÜL
Süper Kupa zaferinin ödülü büyük! Galatasaray veya Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazanan takım olması durumunda, 65 milyon TL'lik ödülü kasasına koyacak. Finalist takım ise 43 milyon TL'nin sahibi olacak.

Süper Kupa'yı kazanana büyük ödül! İşte şampiyonun alacağı para...

TÜM MASRAFLAR SUUDİ ARABİSTAN TARAFINDAN KARŞILANACAK
Suudi Arabistan, sadece yüksek ödüllerle değil, aynı zamanda takımların tüm masraflarını da karşılayacak. Bu, Türk futbolunun önemli iki temsilcisine önemli bir destek olarak öne çıkıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'IN SÜPER KUPA GELENEĞİ
Suudi Arabistan, yıllardır İspanya ve İtalya Süper Kupası maçlarına ev sahipliği yaparak katılan kulüplere yüksek para ödülleri dağıtıyor. Bu geleneği, Galatasaray ve Fenerbahçe için heyecan verici bir rekabet atmosferine dönüşüyor.
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