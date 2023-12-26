Süper Kupa'yı kazanana büyük ödül! İşte şampiyonun alacağı para...

Riyad'da oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan, büyük bir bütçe ayırdı. Suudi Arabistan yönetimi, bu önemli karşılaşmaya toplamda 108 milyon TL para ödülü dağıtacak.Süper Kupa zaferinin ödülü büyük! Galatasaray veya Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazanan takım olması durumunda, 65 milyon TL'lik ödülü kasasına koyacak. Finalist takım ise 43 milyon TL'nin sahibi olacak.Suudi Arabistan, sadece yüksek ödüllerle değil, aynı zamanda takımların tüm masraflarını da karşılayacak. Bu, Türk futbolunun önemli iki temsilcisine önemli bir destek olarak öne çıkıyor.Suudi Arabistan, yıllardır İspanya ve İtalya Süper Kupası maçlarına ev sahipliği yaparak katılan kulüplere yüksek para ödülleri dağıtıyor. Bu geleneği, Galatasaray ve Fenerbahçe için heyecan verici bir rekabet atmosferine dönüşüyor.