Okan Buruk'un istediği transferler belli oldu! 4 isim de yolcu

Galatasaray, ligin ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar 3 bölgeye takviye yapmayı planlarken, bazı isimlere de veda edecek.

Galatasaray'da kış Transfer dönemi hareketli geçecek. Yönetim, teknik heyetin takviye istediği mevkiler için çalışmalara hız verdi.Okan Buruk sol bek, stoper ve 8 numara istediHer ne kadar Barış Alper Yılmaz'ın son dönemdeki performansı Okan Buruk'u memnun etse de sol bek takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.Sarı-kırmızılılar, 8 numara pozisyonu için arayışlarını sürdürürken, şartlara göre stopere de takviye yapmayı planlıyor.