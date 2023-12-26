Okan Buruk'un istediği transferler belli oldu! 4 isim de yolcu
Galatasaray, ligin ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar 3 bölgeye takviye yapmayı planlarken, bazı isimlere de veda edecek.
Galatasaray'da kış Transfer dönemi hareketli geçecek. Yönetim, teknik heyetin takviye istediği mevkiler için çalışmalara hız verdi.
Okan Buruk sol bek, stoper ve 8 numara istedi
Her ne kadar Barış Alper Yılmaz'ın son dönemdeki performansı Okan Buruk'u memnun etse de sol bek takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı-kırmızılılar, 8 numara pozisyonu için arayışlarını sürdürürken, şartlara göre stopere de takviye yapmayı planlıyor.
Okan Buruk sol bek, stoper ve 8 numara istedi
Her ne kadar Barış Alper Yılmaz'ın son dönemdeki performansı Okan Buruk'u memnun etse de sol bek takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı-kırmızılılar, 8 numara pozisyonu için arayışlarını sürdürürken, şartlara göre stopere de takviye yapmayı planlıyor.