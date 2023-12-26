Galatasaray'dan derbi hamlesi! Hakemi şikayet edecekler

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında tartışmalı penaltı pozisyonunda devreye girmeyen VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u TFF'ye şikayet edecek.

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor.



Derbide net bir penaltısının verilmediğini düşünen ve bu konudan son derece rahatsız olan sarı-kırmızılı takım, konuyu TFF'ye taşımaya hazırlığında...



Sarı-kırmızılıların bu konuya dair bir taslak ile TFF'ye başvuracağı, ayrıca derbinin VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u da şikayet edeceği öğrenildi.



NE OLMUŞTU?



Derbide dakikalar 22'yi gösterdiğinde kale sahasında Djiku ile ikili mücadeleye giren Icardi yerde kalmış, hakem Arda Kardeşler de VAR ile konuştuktan sonra devam kararı vermişti.



Sarı-kırmızılı yetkililer, maçın ardından yayıncı kuruluşa da sitem ederken pozisyon açılarının gösterimi konusunda tepkisini dile getirmişti.