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Fenerbahçe'de Fred tutulması! O yoksa kazanamıyor

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Fred'in etkisi, Galatasaray derbisinde bir kez daha ortaya çıktı. Fred'in oynadığı 18 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, Fred olmadığı 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkardı. Detaylar haberimizde!

Ekleme: 26.12.2023 - 11:44 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide Fred'in yokluğu hissedildi. Brezilyalı oyuncu, takımın orta sahasına kattığı etkiyle öne çıkarken, Fred olmadığı maçlarda Fenerbahçe'nin galibiyet oranında düşüş yaşandı.

FRED'SİZ 6 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET ALINABİLDİ
Fred'in forma giymediği 6 maçta sadece 1 galibiyet elde eden Fenerbahçe, bu dönemde 5 maçta puan kaybı yaşadı. Galatasaray derbisindeki beraberlik, Fred'in ne kadar kritik bir oyuncu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Fenerbahçe'de Fred tutulması! O yoksa kazanamıyor

FRED'İN EKSİKLİĞİ SKOR TABLOSUNA YANSIDI
Fred'in yokluğunda Fenerbahçe, oynadığı maçlarda 12 gol yerken, sadece 5 kez fileleri havalandırabildi. Oynadığı 18 maçın tamamını kazanan takım, Fred'siz mücadele ettiği 6 maçta skor anlamında zorlandı.

FREDSİZ İSTATİSTİKLERDE GÖZLE GÖRÜLÜR GERİLEME
Fred'siz oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin topla oynama ve başarılı pas istatistikleri geriledi. Topla oynama oranı %-4 azalırken, başarılı pas oranı da %-22.5 düştü. Fred'in liderliğindeki performans, takımın genel performansına önemli bir katkı sağlıyor.
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