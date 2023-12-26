Fenerbahçe'de Fred tutulması! O yoksa kazanamıyor
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Fred'in etkisi, Galatasaray derbisinde bir kez daha ortaya çıktı. Fred'in oynadığı 18 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, Fred olmadığı 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkardı. Detaylar haberimizde!
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide Fred'in yokluğu hissedildi. Brezilyalı oyuncu, takımın orta sahasına kattığı etkiyle öne çıkarken, Fred olmadığı maçlarda Fenerbahçe'nin galibiyet oranında düşüş yaşandı.
FRED'SİZ 6 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET ALINABİLDİ
Fred'in forma giymediği 6 maçta sadece 1 galibiyet elde eden Fenerbahçe, bu dönemde 5 maçta puan kaybı yaşadı. Galatasaray derbisindeki beraberlik, Fred'in ne kadar kritik bir oyuncu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
FRED'İN EKSİKLİĞİ SKOR TABLOSUNA YANSIDI
Fred'in yokluğunda Fenerbahçe, oynadığı maçlarda 12 gol yerken, sadece 5 kez fileleri havalandırabildi. Oynadığı 18 maçın tamamını kazanan takım, Fred'siz mücadele ettiği 6 maçta skor anlamında zorlandı.
FREDSİZ İSTATİSTİKLERDE GÖZLE GÖRÜLÜR GERİLEME
Fred'siz oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin topla oynama ve başarılı pas istatistikleri geriledi. Topla oynama oranı %-4 azalırken, başarılı pas oranı da %-22.5 düştü. Fred'in liderliğindeki performans, takımın genel performansına önemli bir katkı sağlıyor.
FRED'SİZ 6 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET ALINABİLDİ
Fred'in forma giymediği 6 maçta sadece 1 galibiyet elde eden Fenerbahçe, bu dönemde 5 maçta puan kaybı yaşadı. Galatasaray derbisindeki beraberlik, Fred'in ne kadar kritik bir oyuncu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
FRED'İN EKSİKLİĞİ SKOR TABLOSUNA YANSIDI
Fred'in yokluğunda Fenerbahçe, oynadığı maçlarda 12 gol yerken, sadece 5 kez fileleri havalandırabildi. Oynadığı 18 maçın tamamını kazanan takım, Fred'siz mücadele ettiği 6 maçta skor anlamında zorlandı.
FREDSİZ İSTATİSTİKLERDE GÖZLE GÖRÜLÜR GERİLEME
Fred'siz oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin topla oynama ve başarılı pas istatistikleri geriledi. Topla oynama oranı %-4 azalırken, başarılı pas oranı da %-22.5 düştü. Fred'in liderliğindeki performans, takımın genel performansına önemli bir katkı sağlıyor.