Dzeko ve Tadic'ten Galatasaray isyanı! 'Bu kadarını görmedik'

Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Galatasaray ile oynadıkları maçta sarı-kırmızılı takım oyuncularının kendilerini sürekli yere atmalarına isyan etti.

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden ve rakibi ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de, derbinin ardından yıldız oyuncular isyan etti.



Türkiye gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'nin yıldızları Edin Dzeko ve Dusan Tadic, derbide futbol "oynayamamaktan" yakındı.



"MAÇIN BU KADAR DURDUĞUNU GÖRMEDİK"



İki yıldız da maçın ardından şöyle konuştu:



"Maç sürekli durdu. Rakip oyuncular sürekli kendilerini yere attı. Üst düzey liglerde birçok üst düzey maç oynadık, bu kadar maçın durduğunu görmedik. Bu futbol değil, maç oynanmadı adeta. Süper Kupa'da kimin daha iyi olduğunu göreceğiz."



Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finali, 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te Suudi Arabistan'da oynanacak.