Anlaşma tamam! Fatih Terim rotayı komşuya kırdı: Rekor ücret alacak

Galatasaray ve milli takımda gösterdiği başarılı performans ile Türkiye'de taraflı, tarafsız birçok futbolseverin beğenisini kazanan Fatih Terim'i yeni adresi netlik kazandı. Devre arasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'a imza atması beklenen Fatih Terim'in alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

Yunan Süper Ligi'nde PAOK'un 1 puan arkasında 2. sırada bulunan Panathinaikos'ta Fatih Terim sesleri yükselmeye başladı. Sırp teknik direktör Ivan Jovanovic'in inişli çıkışlı performansından rahatsız olan Yunan ekibi Fatih Terim'e kancayı taktı.Galatasaray ve milli takımın efsaneleşmiş teknik direktörü Fatih Terim'i kadrosunun başına geçirmek isteyen Panathinaikos, tecrübeli teknik adamla görüşmeleri son aşamaya getirdi. Edinilen bilgiye göre Fatih Terim yarın imza için Yunanistan'a gidecek.Tecrübeli teknik direktörün yolu bir zamanlar Galatasaray Basketbol Takımının başında bulunan Ergin Ataman ile tekrar kesişiyor. Terim'in Panathinaikos'un basketbol takımında görev alan Ergin Ataman'dan bilgi aldığı öğrenildi.