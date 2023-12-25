Yusuf Sarı, Süper Lig devine gidiyor! Adana Demirspor'da yaprak dökümü
Trendyol Süper Lig'de dün Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, 6 maç sonra kazanmasını bildi. Sezona iyi başlayan fakat son maçlarda kötü sonuçlar alan Adana Demirspor'da flaş ayrılık yaşanıyor. Takımın 3 yıldız ismi ile yolların ayrıldığı ortaya çıktı. Öte yandan Yusuf Sarı'nın da Süper Lig devine gideceği ifade edildi. İşte flaş transfer haberinin detayları...
Süper Lig'de bu sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan fakat son maçlarında galibiyete hasret kalan Adana Demirspor, dün Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek 6 maç sonra 3 puanın sahibi oldu.
ADANA DEMİRSPOR'DA 3 ŞOK AYRILIK
17 maçta 27 puanla 5. sırada olan Adana Demirspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Mavi-Şimşekler'de 3 yıldız oyuncuyla yollar ayrıldı.
Diğer yandan takımın yıldız oyuncusu Yusuf Sarı'nın da Süper Lig devine gideceğim ortaya çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
Adana Demirspor'da Younes Belhanda, Badou Ndiaye ve Mbaye Niang, Antalyaspor maç kadrosunda yer almamıştı. Mavi-Lacivertliler'de 3 futbolcu ile yolların ayrıldığı ortaya çıktı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK
Mavi-Lacivertliler'de 3 futbolcunun ayrılığının önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.
NİANG'IN PAYLAŞIMLARI KAFA KARIŞTIRDI
Adana Demirspor'da Antalyaspor maç kadrosunda yer almayan Mbaye Niang, sosyal medya hesabı X'den kum saati ve kare as emojisi paylaştı.
YUSUF SARI SÜPER LİG DEVİNE
Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve A Milli Takım'a çağırılan Yusuf Sarı, kulüplerini dikkatini çekmeye devam ediyor.
BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ
Ligde üst üste aldığı mağlubiyetler sonrası sıkıntılı dönemden geçen Beşiktaş yönetimi, ara transfer sürecinde kadroya takviye yapmak için harekete geçti.
Siyah-beyazlılar, milli futbolcu Yusuf Sarı'yı transfer etmek adına Adana Demirspor'la görüştü.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
Beşiktaş'ın Yusuf Sarı için Adana Demirspor'a 2.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ortaya çıktı.
Yusuf Sarı'nın sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Milli futbolcu bu sezon ligde 15 maçta 7 asist yaptı. Piyasa değeri 6.5 milyon euro.
ADANA DEMİRSPOR'DA 3 ŞOK AYRILIK
17 maçta 27 puanla 5. sırada olan Adana Demirspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Mavi-Şimşekler'de 3 yıldız oyuncuyla yollar ayrıldı.
Diğer yandan takımın yıldız oyuncusu Yusuf Sarı'nın da Süper Lig devine gideceğim ortaya çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
Adana Demirspor'da Younes Belhanda, Badou Ndiaye ve Mbaye Niang, Antalyaspor maç kadrosunda yer almamıştı. Mavi-Lacivertliler'de 3 futbolcu ile yolların ayrıldığı ortaya çıktı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK
Mavi-Lacivertliler'de 3 futbolcunun ayrılığının önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.
NİANG'IN PAYLAŞIMLARI KAFA KARIŞTIRDI
Adana Demirspor'da Antalyaspor maç kadrosunda yer almayan Mbaye Niang, sosyal medya hesabı X'den kum saati ve kare as emojisi paylaştı.
YUSUF SARI SÜPER LİG DEVİNE
Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve A Milli Takım'a çağırılan Yusuf Sarı, kulüplerini dikkatini çekmeye devam ediyor.
BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ
Ligde üst üste aldığı mağlubiyetler sonrası sıkıntılı dönemden geçen Beşiktaş yönetimi, ara transfer sürecinde kadroya takviye yapmak için harekete geçti.
Siyah-beyazlılar, milli futbolcu Yusuf Sarı'yı transfer etmek adına Adana Demirspor'la görüştü.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
Beşiktaş'ın Yusuf Sarı için Adana Demirspor'a 2.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ortaya çıktı.
Yusuf Sarı'nın sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Milli futbolcu bu sezon ligde 15 maçta 7 asist yaptı. Piyasa değeri 6.5 milyon euro.