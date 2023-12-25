VAR hakemleri belirlendi! İşte günün maçlarındaki o isimler...

Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak maçların VAR hakemleri belli oldu. Hatayspor - Beşiktaş, Kasımpaşa - Rizespor, Alanyaspor - Samsunspor ve Pendikspor - Ankaragücü müsabakalarında görev alacak VAR hakemleri açıklandı.

Süper Lig heyecanı dolu dizgin devam ederken merakla beklenen VAR hakemleri açıklandı.



Günün maçlarında MHK tarafından yaplan VAR görevlendirmeleri şöyle:



-17.00 Kasımpaşa - Rizespor: Onur Özütoprak

-17.00 Alanyaspor - Samsunspor: Özgür Yankaya

-20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Serkan Tokat

-20.00 Pendikspor - Ankaragücü: Mete Kalkavan