VAR hakemleri belirlendi! İşte günün maçlarındaki o isimler...
Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak maçların VAR hakemleri belli oldu. Hatayspor - Beşiktaş, Kasımpaşa - Rizespor, Alanyaspor - Samsunspor ve Pendikspor - Ankaragücü müsabakalarında görev alacak VAR hakemleri açıklandı.
Süper Lig heyecanı dolu dizgin devam ederken merakla beklenen VAR hakemleri açıklandı.
Günün maçlarında MHK tarafından yaplan VAR görevlendirmeleri şöyle:
-17.00 Kasımpaşa - Rizespor: Onur Özütoprak
-17.00 Alanyaspor - Samsunspor: Özgür Yankaya
-20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Serkan Tokat
-20.00 Pendikspor - Ankaragücü: Mete Kalkavan
Günün maçlarında MHK tarafından yaplan VAR görevlendirmeleri şöyle:
-17.00 Kasımpaşa - Rizespor: Onur Özütoprak
-17.00 Alanyaspor - Samsunspor: Özgür Yankaya
-20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Serkan Tokat
-20.00 Pendikspor - Ankaragücü: Mete Kalkavan