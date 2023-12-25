Süper Kupa'nın hakemi belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

18. haftada 0-0 berebere kalan ezeli rakipler ikinci rauntta karşı karşıya gelecek.



Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü oynanacak Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.



Hakem dörtlüsü belli oldu



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar üstlenecek.



Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Volkan Bayarslan yapacak.

