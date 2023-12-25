Fenerbahçe'den açıklama: Galatasaray ile toplantıya çıkmayız

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, " TFF, Süper Kupa basın toplantısında birlikte çıkıp, çıkmayacağımızı sordu. Galatasaray sanırım kabul etmiş. Biz bu zihniyet ile yan yana bir şey yapmayacağız." dedi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray maçında yaşanan bir pozisyon sonrası sarı kırmızılı kulübün yaptığı açıklamalara cevap verdi.



Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "TFF, Süper Kupa basın toplantısında birlikte çıkıp, çıkmayacağımızı sordu. Galatasaray sanırım kabul etmiş. Biz bu zihniyet ile yan yana bir şey yapmayacağız. Süper Kupa basın toplantısı da dahildir. Tüm kamuoyunun bilgisi olsun." dedi.



"Galatasaray gündemi manipüle ediyor"



"Galatasaray Kulübü olmayan bir pozisyondan mağduriyet yaratmak istiyor. Bu akıllara zarar bir durum. Gündemi manipüle ediyorlar. Bir yalan üzerinden aldı yapıyorlar. Adalet değil, ayrıcalık talep ediyorlar. Acaba biz yanlış maçı mı izliyoruz? Mauro Icardi'nin gözünün morarmasının, penaltı pozisyonuyla alakası yok."



"Nelsson'un eline çarpan topta penaltı var"



"Madem Galatasaray adalet istiyor, Victor Nelsson'un eline çarpan topta penaltı var. Bunu konuşalım. Galatasaray yerden kalkmadı, bunu konuşalım. O zaman gerçekleri konuşalım. Oyunu durdurmak için ellerinden geleni yaptılar. Algıyla, manipülasyonla yaratılan mağduriyetin farkındayız.



