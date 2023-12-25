Beşiktaş'taki kriz çözülüyor! Yeni teknik direktör için tarih belirlendi

Beşiktaş yönetimi, Rıza Çalımbay'ın görevine son verdikten sonra yeni teknik direktör arayışlarına hız verdi. Yabancı bir hocayla anlaşma sağlamak isteyen Siyah-Beyazlılar, birçok isimle görüşmeler gerçekleştiriyor.Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörle anlaşmayı Hatayspor maçı sonrasında planlıyor. Takımın bu maçın ardından vereceği arayı, yeni hocanın belirlenmesi ve sözleşme imzalanması için değerlendirecek.Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, yeni teknik direktörle 1.5 yıllık bir sözleşme yapmayı planladığı belirtiliyor. Bu süre zarfında takımın istikrarlı bir performans göstermesi ve başarı elde etmesi hedefleniyor.Beşiktaş yönetimi, Ole Gunnar Solskjaer başta olmak üzere çeşitli teknik direktör adaylarıyla görüşmelerini sürdürüyor. Yeni hoca için en uygun ismi belirleme konusunda titiz bir çalışma yürütülüyor.