Beşiktaş'taki kriz çözülüyor! Yeni teknik direktör için tarih belirlendi
Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın görevine son vermesinin ardından yeni teknik direktör arayışlarına hız verdi. Yönetim, yeni hocayı Hatayspor maçı sonrası belirlemeyi planlıyor. İşte detaylar!
Beşiktaş yönetimi, Rıza Çalımbay'ın görevine son verdikten sonra yeni teknik direktör arayışlarına hız verdi. Yabancı bir hocayla anlaşma sağlamak isteyen Siyah-Beyazlılar, birçok isimle görüşmeler gerçekleştiriyor.
HATAYSPOR MAÇI SONRASI İMZA PLANI
Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörle anlaşmayı Hatayspor maçı sonrasında planlıyor. Takımın bu maçın ardından vereceği arayı, yeni hocanın belirlenmesi ve sözleşme imzalanması için değerlendirecek.
BAŞKANIN İSTEĞİ 1,5 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, yeni teknik direktörle 1.5 yıllık bir sözleşme yapmayı planladığı belirtiliyor. Bu süre zarfında takımın istikrarlı bir performans göstermesi ve başarı elde etmesi hedefleniyor.
SOLSKJAER VE DİĞER İSİMLERLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Beşiktaş yönetimi, Ole Gunnar Solskjaer başta olmak üzere çeşitli teknik direktör adaylarıyla görüşmelerini sürdürüyor. Yeni hoca için en uygun ismi belirleme konusunda titiz bir çalışma yürütülüyor.
HATAYSPOR MAÇI SONRASI İMZA PLANI
Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörle anlaşmayı Hatayspor maçı sonrasında planlıyor. Takımın bu maçın ardından vereceği arayı, yeni hocanın belirlenmesi ve sözleşme imzalanması için değerlendirecek.
BAŞKANIN İSTEĞİ 1,5 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, yeni teknik direktörle 1.5 yıllık bir sözleşme yapmayı planladığı belirtiliyor. Bu süre zarfında takımın istikrarlı bir performans göstermesi ve başarı elde etmesi hedefleniyor.
SOLSKJAER VE DİĞER İSİMLERLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Beşiktaş yönetimi, Ole Gunnar Solskjaer başta olmak üzere çeşitli teknik direktör adaylarıyla görüşmelerini sürdürüyor. Yeni hoca için en uygun ismi belirleme konusunda titiz bir çalışma yürütülüyor.