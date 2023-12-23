Trabzonspor - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, evinde İstanbul ekibi Başakşehir'i ağırlayacak.
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor evinde Başakşehir'i konuk edecek.
Trabzon'da oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Mücadeleyi, Volkan Bayarslan yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Visca, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Onuachu.
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay, Abeid, Pelkas, Serdar Gürler, Figueiredo, Piatek.
Trabzon'da oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Mücadeleyi, Volkan Bayarslan yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Visca, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Onuachu.
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay, Abeid, Pelkas, Serdar Gürler, Figueiredo, Piatek.