PFDK Fred'in cezasını açıkladı!

PFDK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın aldığı cezayı açıkladı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred'in cezası açıklandı. PFDK, Brezilyalı oyuncuya 3 maç ceza verdi. Fred, 29 Aralık'ta Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finalinde oynayabilecek.



Ayrıca Kayserispor maçında kırmızı kart gören bir diğer futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 2 maç ceza verildi.



İSTANBULSPOR'UN CEZASI BELLİ OLDU



17. haftada Trabzonspor karşısında sahadan çekilen İstanbulspor hem 3-0 hükmen mağlup sayıldı hem de 3 puanı silindi.



