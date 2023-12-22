TFF ve Kulüpler Birliği'nden kritik buluşma! Tüm gözler Riva'da olacak

Türk futbolu, son dönemde yaşanan olayların gölgesinde Riva'da tarihi bir toplantıya ev sahipliği yapacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği liderleri ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sektördeki çalkantılı gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geliyor.

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e maç sonrası saldırısı, Türk futbolunu sarsarak ulusal ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Bu çalkantılı olay, futbol camiasında büyük bir gerginliğe sebep oldu.Olaylı gelişmelerin ardından İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekme kararı almıştı. Bu radikal karar, futbol camiasında şaşkınlık yaratırken, sorunun geniş bir perspektiften ele alınması gerekliliği ortaya çıktı.Türk futbolundaki bu çalkantılı dönemde, Kulüpler Birliği Vakfı acil bir toplantı kararı aldı. Ali Koç liderliğindeki Kulüpler Birliği, sektördeki sorunları masaya yatırmak ve çözüm yollarını tartışmak üzere bugün Riva'da bir araya geliyor.