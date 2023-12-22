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Rıza Çalımbay, Beşiktaşlı yıldızdan özür diledi!

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı. Bu yaşananlar sonrası tecrübeli teknik adam, açıklamalarda bulundu ve yıldız oyuncudan özür diledi. İşte tüm açıklamaları...

Ekleme: 22.12.2023 - 13:57 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:58 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı. Bu yaşananlar sonrası tecrübeli teknik adam, açıklamalarda bulundu ve yıldız oyuncudan özür diledi.

İşte Rıza Çalımbay'ın tüm açıklamaları:

Biz Beşiktaşlıyız. Başka hiçbir kulübe gitmedim, sadece Beşiktaş forması giydim. Kısa bir süre antrenörlük yaptık. Olaylı şeyler oldu. Kısa kısa cevaplar vereceğim.

Ahmet Nur Çebi 'Beşiktaş'ın ihtiyacı var, gel' dedi. Kongreye kadar 3 haftalık konuştuk. Para konuşmadık. Zaten onun istediği 3 maçtı, o 3 maçı en iyi şekilde geçtik. Samet Aybaba ve Mehmet Özdilek ile görüştüm. Takımla ilgili bilgileri verdim. Hasan Arat ve Serdal Adalı, 'Rıza Hoca ile devam edeceğiz' dediler. Sonra göreve devam ettik. Bir süreç vardı, onu sonra öğrendim. Ahmet Nur Çebi'nin bize yaptığı sözleşme 20242in Haziran ayına kadardı. '15 gün içerisinde yeni gelen yönetim feshedebilir' maddesi vardı.

"HASAN ARAT'LA HİÇ GÖRÜŞMEDİK"

Samet ağabey ve Feyyaz geldiğinde mutlu olduk. Beraber oynadık biz. Sonra ayın 27'sinde mukavele bitecek diye konuşuldu. Üzüldüğüm şeylerden biri, bu kadar şey çıkarken; 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür. Sonuna kadar gideceğiz' diye bir şey çıkmadı. Tevfik Yamantürk, Divan Kurulu'nda '1.5 yıl kalması gerekir' dedi ama Hasan Arat'tan bir şey çıkmadı. Üzüldüğüm bir diğer konu, Hasan Arat ile hiç konuşmadık, görüşmedik.

"2 MAÇLIK ANTRENÖR DEĞİLİM"

Sözleşmemi 2 maç daha uzatmak istediler. Ben 2 maçlık bir antrenör değilim, çok iyi antrenörlük yapan, başarıları olan biriyim. Ben oraya 2 günlük, 1 aylık gelmem. Sadece Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu için elimi taşın altına koydum. Aldığımız takım ligden kopmuş, Avrupa'dan elenmiş... Onunla uğraştık.

"AVUKATIMA KAĞIT YOLLADILAR"

Samet ağabey ve Feyyaz, 2 maç devam etmemi istediler. Sonra sözleşme için oturacağımızı söylediler. Onlara güvendim ve 2 maçlık imza attım. Lugano maçına giderken, avukatıma 'İmza atmazsanız, sözleşme feshedeceğiz' diye kağıt gönderdiler. Bunu kimseye söylemedim. Çok üzüldüm. Para için gelmedim ben. Ahmet Nur Çebi zaten sözleşmede önlerini açmış.

MERT GÜNOK'TAN ÖZÜR DİLEDİ

Dünkü maçtan sonra Mert kardeşimiz hakkında yanlış bir söz söyledim. Yanlış derken, maçtan çıktıktan sonra çok sinirlenmiştim. En iyi oynadığımız maçlardan biriydi, hatalarımızdan gol yedik. Kendisi hakkında yanlış sözler söyledim. Ondan özür diliyorum.

NE DEMİŞTİ?

Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçında hatalı gol yiyen kalecisi Mert Günok hakkında maç sonu yaptığı açıklamada, "Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit!" ifadelerini kullanmıştı.
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