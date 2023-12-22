PFDK sevkleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun PFDK sevkleri belli oldu. Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred, hakeme 'Hakaret' gerekçesiyle sevk edilirken İstanbulspor Kulüp Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ise 'talimatlara aykırı hareket' ve 'sportmenliğe aykırı hareket' gerekçesiyle sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), Süper Lig'de bu hafta oynanan Fenerbahçe-Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred, Mert Hakan Yandaş ve İstanbulspor-Trabzonspor maçında takımını sahadan çeken kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nu PFDK'ya sevk etti.



Brezilyalı Fred, hakeme 'hakaret' gerekçesiyle tedbirli olarak, Mert Hakan Yandaş ise 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle sevk edildi.



Kayserispor-Fenerbahçe maçında ne olmuştu?

Maçın son anlarında yaşanan bir pozisyonda sert itirazlarda bulunan Fred, hakem Zorbay Küçük'e küfür edip kırmızı kart görmüştü. Mert Hakan Yandaş ise itirazın ardından kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.



İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ise 'talimatlara aykırı hareket' ve 'sportmenliğe aykırı hareket' gerekçesiyle sevk edildi.



İstanbulspor Başkanı ne yapmıştı?

Trabzonspor 68.dakikada bulduğu golle birlikte 2-1 öne geçmişti. İstanbulsporlu oyuncular ise golden önce pozisyonda faul olduğunu belirterek yoğun itirazda bulundu. Hakem Ali Şansalan, VAR'ı dinledikten sonra golün temiz olduğunu belirterek orta noktayı işaret etti. Daha sonra maçın 74. dakikasında başkan saha kenarına gelerek takımı sahadan çekmişti.



TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS’un aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"



"İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ECMEL FAİK SARIALİOĞLU’nun aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFD'ya sevkine karar verilmiştir"