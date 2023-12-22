Okan Buruk'a zam! Derbi öncesi...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un maaşına zam yapıldı. Tecrübeli teknik adamın 20 milyon TL'lik kazancı, yüzde 50 zamla 30 milyon TL'ye çıkarıldı. 30 Haziran 2024'te bitecek sözleşmesine ise dokunulmadı.

Galatasaray'ın başında rekorlar kıran, Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon da her kulvarda iddialı olan teknik direktör Okan Buruk, yönetim kurulu tarafından zamla ödüllendirildi. Tecrübeli teknik adamın sözleşmesine yüzde 50 zam yapıldı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Okan Buruk'un 20 milyon TL olan maaşını 30 milyon TL'ye çıkardı. Başarılı çalıştırıcının 30 Haziran 2024'te sona erecek sözleşmesinin süresine ise dokunulmadı. Okan Buruk'un takımdaki geleceği ise yeni yönetime bırakıldı.



Başarılar ardı sıra



2021-2022 sezonunda Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Okan Buruk, ilk sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Bu sezon takımını Şampiyonlar Ligi'nde 3 eleme geçerek grup aşamasına taşıyan tecrübeli çalıştırıcı, turnuvaya veda etse de yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Süper Lig'de ise Fenerbahçe ile zirve mücadelesi veren tecrübeli çalıştırıcı, 16 maçta 43 puan topladı. Buruk, kulübün 21. yüzyıldaki en başarılı çalıştırıcısı oldu.