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Mauro Icardi'nin yeni adresini açıkladılar! Real Madrid derken...

Süper Lig'de Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana takımın en flaş ismi olmayı başaran Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, son günlerde transfer dedikodularıyla gündeme geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz sezon kiraladığı, bu sezon ise bonservisini aldığı golcü oyuncu, devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olacak gibi görünüyor. Real Madrid ile birçok kez transfer dedikodusu çıkan Icardi için bir başka dünya devinin devreye girdiği öğrenildi.

Ekleme: 22.12.2023 - 10:50 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, 43 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Hafta sonu oynanacak derbi öncesinde Fatih Karagümrük'ü sahasında ağırlayan Aslan, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı Fenerbahçe derbisine 3 puan alarak giden sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle galip geldi. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın rakibi de Sparta Prag oldu.

Şubat ayında oynanacak maçları kazanarak turnuvada üst turlara ilerlemeyi planlayan sarı-kırmızılılar, devre arasını hareketli geçirecek.

Sol bek ve orta sahaya net bir transfer yapmak isteyen Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmeleri de yaşanıyor.

REAL MADRID İDDİALARI ÇIKMIŞTI

İspanya LaLiga'da bu sezon Karim Benzema'yı kaybettikten sonra elit santrfor eksikliği yaşayan Real Madrid, gündemine Icardi'yi almıştı.

Galatasaray'da yeniden yıldızını parlatarak dünya futbolunda dikkat çeken Icardi, Real Madrid'in devre arası transfer hedeflerinden birisi oldu.

İspanyol medyasında ismi sık sık geçen Arjantinli golcü için devre arasında teklif yapılması bekleniyor.

MADRID DERKEN MANU DEVREYE GİRDİ

İngiliz basınından Football Transfers'in haberine göre; Manchester United, gol yollarındaki eksikliğini gidermek için Icardi'yi transfer etmeyi düşünüyor.

Manu'nun ocak ayında Arjantinli futbolcu için olası bir kiralama seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.

Haberde sözleşmede bir satın alma opsiyonunun da yer alacağı kaydedildi. Haber detayında Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Erik ten Hag'ın acilen bir forvet transferi istediği belirtildi. Bu sezon Galatasaray'da 25 maça çıkan Icardi 17 gol atarken, 6 kez de asist yaptı. Arjantinli yıldızın, sarı kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözle
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