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Maç sırasında kalbi durmuştu! Lockyer'den sevindiren haber geldi

Premier Lig maçında kalbi duran ve saha içinde erken müdahale ile hayata dönen Luton Town'ın kaptanı Tom Lockyer, günler sonra hastaneden taburcu edildi. Kulüp, Lockyer'ın tedavisine evinde devam edileceğini açıkladı.

Ekleme: 22.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Premier Lig maçında Bournemouth ile oynanan müsabakada kalbi duran ve saha içinde yapılan erken müdahale ile hayata dönen Luton Town'ın kaptanı Tom Lockyer, günler süren tedavinin ardından hastaneden taburcu edildi.

EVDE TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Lockyer'ın hastanedeki tedavisinin tamamlandığı ve evdeki sürecin başlayacağı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun stabil olduğu ve evdeki tedavisinin uzmanlar tarafından titizlikle takip edileceği ifade edildi.

Maç sırasında kalbi durmuştu! Lockyer'den sevindiren haber geldi

İYİLEŞME SÜRECİ BAŞLADI
Lockyer'ın sağlığına kavuşması için başlatılan iyileşme süreci, futbol camiasını sevindiren bir gelişme olarak nitelendirildi. Kulüp, taraftarlara ve futbolseverlere Lockyer'a destek mesajları gönderme çağrısında bulundu.

MAÇ YENİDEN OYNANACAK
Bu olayın yaşandığı maçın, daha sonra belirlenecek bir tarihte baştan oynanacağını açıklayan Premier Lig Yönetimi, oyuncuların ve taraftarların güvenliği için alınan bu kararı duyurmuştu. Tom Lockyer'ın sağlığına kavuşması, futbol dünyasında sevinçle karşılandı.
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