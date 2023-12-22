Josef de Souza'dan sürpriz paylaşım! 'Geri geliyorum'

Türkiye'de son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Brezilyalı orta saha Josef de Souza, sosyal medya hesabından "Geri geliyorum" ifadelerine yer verdiği bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Josef de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi.



JOSEF DE SOUZA'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından, 'Geri geliyorum' şeklinde bir paylaşımda bulundu.



Josef de Souza'nın bu paylaşımı Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı ve, 'Beşiktaş'a mı geri dönüyor?' sorusunu gündeme getirdi.



BAŞAKŞEHİR İLE GÜNDEME GELMİŞTİ



34 yaşındaki orta saha Josef de Souza'nın geçtiğimiz günlerde Süper Lig'den Başakşehir ile de gündeme gelmişti.



Beşiktaş'tan mart ayında Çin ekiplerinden Beijing Guoan'a transfer olan Josef de Souza, geçtiğimiz aylarda kulübünden ayrılmıştı.



