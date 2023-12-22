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Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Elif Elmas, Leipzig'le anlaştı

RB Leipzig, Elif Elmas transferi için Napoli ile 25 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Oyuncunun eski takımı Fenerbahçe de bu transferden pay alacak.

Ekleme: 22.12.2023 - 11:37 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Napoli forması giyen Elif Elmas, Almanya'ya RB Leipzig'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Leipzig, Makedon futbolcunun transferi için Napoli'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Elif Elmas'ın, aralık ayının son günlerinde Leipzig için sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Elif Elmas, Leipzig'le anlaştı

Fenerbahçe 2 milyon euro kazanacak

Ayrıca Fenerbahçe de, bu transferden 1.5 milyon euro bonus ve katkı payları ile birlikte yaklaşık 2 milyon euroyu kasasına koyacak.

Eljif Elmas'ın transferinden Fenerbahçe de pay alacak. Sarı lacivertli takım, transferin detaylarını KAP'a şu şekilde bildirmişti:

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır.

Fenerbahçe'den 2019 yılında Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olan Elif Elmas, İtalyan ekibinde 189 maçta sahaya çıktı.
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