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Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek!

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak.

Ekleme: 22.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 18. haftası, 2023-2024 sezonunun en kritik maçlarından birine sahne olacak.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray, dev derbide karşı karşıya gelecek.

24 Aralık Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak ve Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlendi.

Lig yarışını doğrudan etkileyecek olan bu müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.

Kariyerinde 1 kez derbi yönetti

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çalacak.

Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.

18. hafta maçlarının hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre ise haftanın diğer müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

Sivasspor - İstanbulspor: Mert Güzenge

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Şansalan

Trabzonspor - Başakşehir: Volkan Bayarslan

Konyaspor - Kayserispor: Bahattin Şimşek

Adana Demirspor - Antalyaspor: Burak Pakkan

Kasımpaşa - Rizespor: Turgut Doman

Alanyaspor - Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

Pendikspor - Ankaragücü: Ümit Öztürk
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