Fenerbahçe'de ayrılık iddiası! Fatura ona kesiliyor

Kayserispor maçında günah keçisi ilan edilen Mert Hakan Yandaş ile devre arasında yolların ayrılabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin altında kalan kalan ve son olarak Kayserispor maçında itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, Ocak ayında takımdan ayrılabilir...



Sarı-lacivertliler, 2020'de başarılı orta saha oyuncusunu Sivasspor'dan bedelsiz olarak transfer etmişti. Mert Hakan, Çubuklu'yla çıktığı 108 resmi maçta 7 gol, 18 asistlik katkı sağladı. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon ise sık sık sakatlıklarla boğuştu.



Mert Hakan Yandaş, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 13 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu söz konusu maçlarda 3 asitlik performans sergiledi



Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın, Mert Hakan'la bir durum değerlendirmesi yapması beklenirken, yönetimin de tecrübeli oyuncuya yaptırım uygulayacağı konuşuluyor. Mert Hakan'ın, devre arasında gönderilmesinin de gündeme geldiği öne sürüldü.