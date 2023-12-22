Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay sonrası hoca adayları
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın görevine son verilmesinin ardından yeni hoca arayışları başladı. Oluşturulan listede 8 teknik direktör adayı var...
Süper Lig'de sahasında Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.
Rıza Çalımbay sonrası Siyah-Beyazlılarda teknik direktör arayışları derhal başlarken listede 8 isim yer aldı. Beşiktaş'ın tek yerli adayının Sergen Yalçın olması dikkat çekti.
İşte Beşiktaş'ın hoca adayları:
Sergen Yalçın
Fabio Cannavaro
Ruud Van Nistelrooy
Slaven Bilic
Jorge Sampaoli
Frank de Boer
Bruno Genesio
Stanislav Cherchesov
"Sergen Yalçın oley"
Öte yandan 3-1 mağlup olunan Alanyaspor maçının son dakikalarında skora tepki göstererek siyah-beyazlı takımda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine 'Sergen Yalçın oley' tezahüratlarında bulundu.
Eski hocalarını isteyen taraftarlar, yönetime de "Macera aramayın" mesajı verdi.
Rıza Çalımbay sonrası Siyah-Beyazlılarda teknik direktör arayışları derhal başlarken listede 8 isim yer aldı. Beşiktaş'ın tek yerli adayının Sergen Yalçın olması dikkat çekti.
İşte Beşiktaş'ın hoca adayları:
Sergen Yalçın
Fabio Cannavaro
Ruud Van Nistelrooy
Slaven Bilic
Jorge Sampaoli
Frank de Boer
Bruno Genesio
Stanislav Cherchesov
"Sergen Yalçın oley"
Öte yandan 3-1 mağlup olunan Alanyaspor maçının son dakikalarında skora tepki göstererek siyah-beyazlı takımda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine 'Sergen Yalçın oley' tezahüratlarında bulundu.
Eski hocalarını isteyen taraftarlar, yönetime de "Macera aramayın" mesajı verdi.