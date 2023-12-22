Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay sonrası hoca adayları

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın görevine son verilmesinin ardından yeni hoca arayışları başladı. Oluşturulan listede 8 teknik direktör adayı var...

Süper Lig'de sahasında Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.



Rıza Çalımbay sonrası Siyah-Beyazlılarda teknik direktör arayışları derhal başlarken listede 8 isim yer aldı. Beşiktaş'ın tek yerli adayının Sergen Yalçın olması dikkat çekti.



İşte Beşiktaş'ın hoca adayları:



Sergen Yalçın



Fabio Cannavaro



Ruud Van Nistelrooy



Slaven Bilic



Jorge Sampaoli



Frank de Boer



Bruno Genesio



Stanislav Cherchesov



"Sergen Yalçın oley"



Öte yandan 3-1 mağlup olunan Alanyaspor maçının son dakikalarında skora tepki göstererek siyah-beyazlı takımda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine 'Sergen Yalçın oley' tezahüratlarında bulundu.



Eski hocalarını isteyen taraftarlar, yönetime de "Macera aramayın" mesajı verdi.



