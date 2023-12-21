Yıldırım Demirören'den açıklama: Aday değilim

Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş başkanlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş başkanlığı ile ilgili konuştu...



70'inci Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri jürisi İspanya'nın Barselona kentinde toplandı.



Jüri toplantısında açıklamalarda bulunan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş başkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



"İş tempomuz zaman ayırabilmek için imkan vermiyor"



Demirören şu ifadelere yer verdi:



Ne Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ne de Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım. Ben de ailemden herhangi birisi de böyle bir şey düşünmüyor. İşlerimiz çok yoğun. Yoğun iş tempomuz böyle bir göreve zaman ayırabilmek için imkan vermiyor.