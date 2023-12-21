Şok gerçek ortaya çıktı! Meğer Davinson Sanchez...

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların başarılı yıldız oyuncusu Davinson Sanchez, performansıyla kendine hayran bırakırken, şok bir gerçek ortaya çıktı. Kolombiyalı oyuncunun Galatasaray için Avrupa'nın o dev takımından gelen teklifi geri çevirdiği açıklandı.

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...



Sarı kırmızılıların başarılı yıldız oyuncusu Davinson Sanchez, performansıyla kendine hayran bırakırken, şok bir gerçek ortaya çıktı.



Kolombiyalı oyuncunun Galatasaray için Avrupa'nın o dev takımından gelen teklifi geri çevirdiği açıklandı.



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmayı garantiledikten sonra Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılılar Fransız yıldızı bedelsiz kiralarken, Kolombiyalı stoperi ise 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Bu süreçte 27 yaşındaki futbolcu için Eredivisie temsilcisi PSV'de devreye girmiş fakat oyuncu G.Saray'ı seçmişti.



Transfer gerçekleşmeyince Hollanda ekibi Southampton forması giyen Armel Bella-Kotchap'ı kiralamıştı.



PSV, ligde 16'da 16 yaparak liderlik koltuğuna oturdu ve en yakın rakibiyle arasında 10 puanlık fark oluştu.



"BİZİ İSTEMEDİ"



Voetbal International'in derlediği haberde açıklamalarda bulunan kulübün genel müdürü Marcel Brands, Davinson Sanchez'in kendilerine gelmek istemediğini dile getirdi.



Brands, "O bize gerçekten gelmek istemediği hissini veren tek kişiydi, diğer tüm oyuncular gelmek istediklerini belli ettiler.



Sanchez maaşına bakıldığında da bizim açımızdan mümkün bir transferdi. Bu yüzden onunla imzalamadık ve Bella-Kotchap'ı kiralamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.



DAVINSON SANCHEZ KİMDİR?



Davinson Sanchez, 12 Haziran 1996'da Kolombiya'nın Caloto kentinde dünyaya geldi. Futbola CD America altyapısında başladı.



Daha sonra Nacional altyapısında transfer olan Sanchez, 2014 yazında A takıma yükseldi.



2 yıl burada top koşturduktan sonra 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer oldu. Hollanda ekibinde 1 yıl forma giyen Kolombiyali defans, 42 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu.



2023 yazında Galatasaray'a 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Cimbom'da 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro...