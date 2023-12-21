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Real Madird Başkanı Florentino Perez'den Arda Güler kararı! Takımdan ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'den Real Madrid'e yüksek bonservis bedeli ile transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyele henüz forma şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Sakatlığı nedeniyle bir türlü oynama fırsatı bulamayan genç yıldızın geleceği ise merak konusu oldu. Herkesin Arda'nın bir an önce forma giymesini beklerken, Real Madrid başkanı Florentino Perez'den şok bir karar geldi. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 21.12.2023 - 15:51 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:56 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'den Real Madrid'e yüksek bonservis bedeli ile transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyele henüz forma şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Sakatlığı nedeniyle bir türlü oynama fırsatı bulamayan genç yıldızın geleceği ise merak konusu oldu.

Herkesin Arda'nın bir an önce forma giymesini beklerken, Real Madrid başkanı Florentino Perez'den şok bir karar geldi. İşte tüm detaylar...

Real Madird Başkanı Florentino Perez'den Arda Güler kararı! Takımdan ayrılıyor mu?

Real Madrid'de sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler, sakatlıklardan dolayı bir türlü forma şansı bulamadı. İspanyol ekibinden ayrılacağı iddiaları gündeme gelen Arda Güler için karar verildi.

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservisle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şu ana kadar hiç forma giyemedi.

Genç yıldız için geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Ancak İspanya basınında yer alan habere göre Madrid ekibi Arda için acele etmeyecek.

Real Madird Başkanı Florentino Perez'den Arda Güler kararı! Takımdan ayrılıyor mu?

İspanyolların, daha önce gerçekleştirdiği Ronaldo transferi etkisinin ardından bu etkileşimi Arda Güler hamlesinde gördüğü haberde yazıldı. Bu gelişmenin ardından Florentino Perez'in Arda'yı kesinlikle bırakmayacağı öğrenildi.

Arda için birçok takım kiralama formülü için Madrid'in kapısını çalmaya hazırlanıyordu.

Real Madird Başkanı Florentino Perez'den Arda Güler kararı! Takımdan ayrılıyor mu?

GERİ DÖNÜYOR! TARİH VERİLDİ...

Arda Güler'in sahalara ne zaman döneceği de belli oldu. İspanya basınında yer alan bir diğer habere göre; Genç yıldız, Real Madrid'in İspanya Süper Kupası'nın yarı finalinde Atletico Madrid ile oynayacağı maça yetişecek.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 35 resmi maça çıkan Arda Güler, toplam 1547 dakika süre almış ve 6 gol, 7 asistle skora etki etmişti. (Fotomaç)


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